KOHALIK VAADE ⟩ Saksamaa ühistranspordi kuukaart kebabi hinna eest – liiga hea, et olla tõsi

Kui kasutajal juba on kuu- või aastapilet, langeb makse automaatselt üheksa euroni kuus. Eripakkumine on osa «energeetikapaketist», mille allkirjastas märtsis valgusfoorikoalitsioon (rohelised, sotsiaaldemokraadid ja liberaalid) ning mille eesmärk on leevendada plahvatuslikult tõusvate energiahindade koormust.