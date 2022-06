AK ⟩ Siim Kallas: vaimne võitja Eduard Profittlich

Katrin Laur on kirjutanud ajaloolise romaani katoliku piiskopist Eduard Profittlichist. Suurepärane raamat, ainult et parasjagu mahukas. Kui arvestada, et tänapäeva inimene suudab tähelepanu kirjutatud tekstile koondada kolmeks sekundiks, pealkirja jagu, siis on selle raamatu läbilugemine korralik ettevõtmine. Aga tasub ära.