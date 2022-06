ÜLEVAADE ⟩ Türgi jätkab Ukraina sõja taustal välispoliitilist topeltmängu

Siiski on veider, et Ukraina viljaekspordi üle otsustamisel jääb riik ise kõrvale. Leedu välisminister Gabrielius Landsbergis ütles eile ajakirjanikele seda kommenteerides, et Ankara ja Moskva vaheline arutelu tingimuste üle, mille alusel peaks Ukraina oma sadamad viljaveoks vabastama, on vastuvõetamatu, vahendas BNS.