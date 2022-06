Putin võrdles oma tegevust Peeter Suure vallutustega

«Jääb mulje, et Rootsiga võideldes röövis ta seal midagi. Ta ei võtnud midagi, ta võttis tagasi,» ütles Putin tsaarist rääkides.

«Meie kohus on ka tagasi võtta ja tugevamaks muutuda,» ütles Putin, kes viitas sellega ilmselt Venemaa sõjale Ukrainas.

Putini sõnul on ajaloos olnud aegu, mil Venemaa on pidanud taanduma, kuid ainult selleks, et «oma jõud taastada ja uuesti edasi liikuda».