Niinistö: Soome kohus on kaitsta Ahvenamaa demilitariseeritust

Ahvenamaa staatuse aluseks on Rahvasteliidu aegsed rahvusvahelised kokkulepped, millele alla kirjutanud riigid on kohustatud neist endiselt kinni pidama, ütles Niinistö.

President rõhutas, et Soome kohus on kaitsta Ahvenamaa demilitariseeritust. Ta lisas, et rõõmustav oli kuulda Rootsi kaitseministrilt, et nemadki on valmis seda tegema.