ÜRO-le teeb muret välisvõitlejate surmamõistmine Donetskis

«ÜRO inimõigusbüroo on mures isehakanud Donetski rahvavabariigi niinimetatud ülemkohtu surmaotsuse pärast kolmele sõjaväelasele,» ütles ÜRO inimõiguste ülemvoliniku Michelle Bachelet' büroo pressiesindaja Ravina Shamdasani Genfis ajakirjanikele.

«Seesugune kohtumõistmine sõjavangide üle on võrdne sõjakuriteoga.»

«Need on välisriikide kodanikud, kes võeti Mariupolis vangi väidetavate palgasõduritena. Ukraina väejuhatuse sõnul kuulusid kõik kolm Ukraina relvajõududesse. Kui see on nii, siis ei tohi neid käsitleda palgasõduritena,» ütles Shamdasani.