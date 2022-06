Hiina pakub spioonide peale kaebamise eest valiku preemiaid

Kahtlustatavateks tunnistati välisriikide ajakirjanikud, misjonärid ja valitsusväliste organisatsioonide töötajad. Samuti kodanikud, kel on ebamäärased töökohad, mitmed ametinimetused ja palju raha. Inimesed, kes on välisülikoolides õppinud ja «inimesed, kes käivad regulaarselt kuskil teiste inimestega kohtumas».

15. aprillil tähistas riik oma iga-aastast riikliku julgeoleku hariduse päeva propagandalaviiniga, sealhulgas kogu Pekingis välja pandud koomiksilaadse plakatiga, mis hoiatas noori naisametnikke kohtumast nägusate välismaalastega – et nad ei armuks potentsiaalsesse James Bondi.

Hiina ametivõimud on intensiivistanud üleskutset avalikkust teavitada välisspioonidest ja nende Hiina kaastöötajatest propaganda- ja ergutuskampaaniate kaudu – jõupingutused, mis on riigi juhi Xi Jinpingi ajal hoogu kogunud.

«Peame tagama, et riiklik julgeoleku jaoks mobiliseeritakse kogu kommunistlik partei ja terve ühiskonna jõupingutused,» ütles Xi ametnikele.

2017. aastal hakkas Pekingi linnavalitsus pakkuma kuni poole miljoni jüaani (75 000 dollari) suurust preemiat kõigile, kes aitavad spioone paljastada. Riikliku Beijing Newsi andmetel said ametivõimud aasta jooksul saanud ligi 5000 teadet ja preemia saanud informantide seas oli kodanikke teadlastest taksojuhtideni, vahendas täna Ameerika meediaväljaanne CNN.

Need kampaaniad on tekitanud kahtlust ka kohalike hiinlaste suhtes. Neid on kasutatud valitsuse kriitikute, ühiskonnaaktivistide, juristide, ajakirjanike, feministide ja teiste Hiina avalike liikmetete kohta – eriti arvestades «riigi julgeoleku» äärmiselt laia ja ebamäärast määratlust.