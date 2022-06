Väliskomisjonide juhid kutsuvad Ukrainale andma ELi kandidaatriigi staatust

Väliskomisjonide juhid avaldavad heameelt Euroopa Ülemkogu 30. mail Ukraina kohta vastu võetud järelduste üle ning märgivad, et Venemaa-vastaste sanktsioonide kuues pakett, mis hõlmab Venemaalt liikmesriikidesse tarnitavat toornaftat ja naftatooteid, on jõuline märguanne Euroopa pühendumusest lõpetada Euroopa energiasõltuvus Venemaast ning vähendada võimalust mõjutada Euroopat katsetega kasutada energiat relvana bloki vastu.

«Praegu on Euroopa ajaloos pöördeline aeg, sest Euroopa Liidul on piirkondlikul ja üleilmsel tasandil täita ennetav ja liidu geopoliitilist jõudu tugevdav roll, vähendades samal ajal Venemaa mõju Euroopa Liidu naaberriikides,» ütlevad nad.

Nad juhivad avalduses tähelepanu, et enamik eurooplasi toetab Ukraina liitumist ELiga ning absoluutne enamus ukrainlastest soovib, et Ukraina saaks Euroopa Liidu liikmeks. «Ukraina on Euroopa lahutamatu osa ning oma vastuses Ukraina soovile Euroopa Liiduga ühineda peame olema jõulised ja veenvad. Tunnistame samas, et on ka teisi võimalikke kandidaate, kelle püüdlus on saada Euroopa Liidu liikmeks,» ütlevad väliskomisjonide esimehed.