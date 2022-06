Uurimiskomisjon süüdistab Trumpi riigipöörde mahitamises

Komisjoni istungi avas Trumpi justiitsministri William Barri videotunnistus, kus Barr nimetas Trumpi väiteid valimiste «varastamisest» jamaks. «Ma tegin talle selgeks, et ei nõustu mõttega, et valimised olid varastatud, ja et selle jama levitamine on bullshit,» lausus Barr videoklipis. «Ja ma ei tahtnud sellega tegemist teha, see oli üks põhjuseid, miks otsustasin ametist lahkuda.»