Biden: Kapitooliumi ründamise taga olnud jõud tegutsevad endiselt

«On tähtis, et ameeriklased mõistaks, mis tegelikult juhtus, mõistaks, et samad jõud, mis viisid 6. jaanuarini, tegutsevad endiselt,» ütles ta Los Angeleses Ameerikate tippkohtumise järel peetud kõnes.

Tunnistustest ilmneb, et Trump hoidis meeleheitlikult kinni oma valeväidetetst valimispettuse kohta, kihutades toetajad 6. jaanuaril Kapitooliumile, kus kongress pidi valimistulemused kinnitama, ehkki teda ümbritsevad inimesed kinnitasid, et valimised võitis Biden.

Komitee näitas videolõiku, milles endine justiitsminister Bill Barr ütleb tunnistuses, et ta püüdis Trumpi veenda, et väide valimispettusest on «pulli...».

Videol oli näha ka äärmusrühmituste Oath Keepers ja Proud Boys juhte Kapitooliumi rünnakuks valmistumas, et Trumpi eest välja astuda. Ründajad tunnistasid üksteise järel, et läksid Kapitooliumile, sest Trump palus neid.

Uurimiskomitee asejuht Liz Cheney luges ette tunnistuse, millest selgub, et kui Trumpile öeldi, et Kapitooliumile tunginud jõuk nõuab skandeerides asepresident Mike Pence'i poomist, kuna ta ei nõustunud valimistulemusi blokeerima, vastas Trump, et ehk ongi neil õigus ja too on selle ära teeninud.