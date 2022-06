Okupeeritud Hersonis ja Zaporižžjas anti välja esimesed Vene passid

Vene uudisteagentuur TASS teatas, et 23 Hersoni elanikku said laupäevasel tseremoonial Vene passi lihtsustatud korra alusel, mida näeb ette president Vladimir Putini maikuune määrus.

«Meil saab alguse uus ajastu... See on kõige olulisem dokument, mida inimene elus omada võib,» ütles ta Vene uudisteagentuurile RIA Novosti.

Hersoni okupatsioonivõimude teatel valiti esimeste passide väljastamiseks 11. juuni, kuna see on Venemaa riigipüha, mil tähistatakse iseseisvumist Nõukogude Liidust.

Vene väed on suurema osa Hersoni oblastist okupeerinud.

Zaporižžja oblastis, mis on Vene vägede osalise kontrolli all, väljastati sama määruse alusel 30 passi.

«See on järjekordne tõend, et Venemaa ei lähe siit kuhugi,» ütles Zaporižžja Vene-meelse sõjalis-tsiviilvalitsuse juht Jevgeni Balitski.

Ukraina teatel on Putini määrus õigustühine ja Ukraina territoriaalse terviklikkuse räige rikkumine.

Kiiev märgib, et määrus on järjekordne tõend Moskva kuritegelikest sõjaeesmärkidest, nimelt Vene armee kontrolli all olevate alade integreerimisest Vene õiguslikku, poliitilisse ja majanduslikku süsteemi.