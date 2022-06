Veteranpoliitik kandideeris Soome Keskerakonna esimeheks kümnendat korda

«Mitmed ütlesid 1972. aastal, et 25-aastaselt olin liiga noor erakonna esimeheks. Nüüd mõned ilmselt arvavad, et olen liiga vana,» kirjutas Väyrynen aprillis oma blogis ning teatas et plaanib taas erakonna juhiks kandideerida.

Kokku anti 1517 häält, millest Väyrynen sai 151. 1341 häält läks praegusele esimehele Annika Saarikkole, kes jätkab ametis järmised kaks aastat. Saarikko ütles oma võidukõnes, et Väyryneni kogemust ja nägemust on võetud kuulda. «On vaid üks Paavo Väyrynen,» tõdes Saarikko.

«On selgunud, et see võib olla nii öelda kõlbmatu katsetus. Võib juhtuda, et liikmelisus ei saagi teoks,» ütles Väyrynen Soome Rahvusringhäälingule YLE-le, ning tõdes et suhtub Türgi vastupanusse Rootsi ja Soome NATO liikmelisusele tõsiselt.