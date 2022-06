Põhja-Makedoonia heitis Bulgaariale ette EL-iga ühinemise takistamist

«Üks EL-i liikmesriik hoiab kaht kandidaatriiki, Põhja-Makedooniat ja Albaaniat, pantvangidena teel EL-iga lõimumise poole,» ütles Dimitar Kovačevski ühisel pressikonverentsil Saksa kantsleri Olaf Scholziga, kes on ringreisil Balkanimaades.

Suhted kahe Balkani naaberriigi vahel on olnud pingelised juba pikalt, muu hulgas kuna Bulgaaria ei tunnista makedoonia keelt ja rahvust, pidades makedoonia keelt bulgaaria keele murdeks.

Samuti on vaidlusi põhjustanud ajaloolised sündmused ja isikud, peamiselt Osmanide võimu ajast.

Scholz ütles, et Saksamaa võtab regiooni riikide EL-iga lõimimist tõsiselt ja see kehtib loomulikult eriti Põhja-Makedoonia kohta.

Kohtumisel Petkoviga ütles ta, et edusammudes võib kindel olla ja lisas, et arvukad etteheited, mis poolte vahel aastate jooksul kuhjunud on, tuleb lahendada.