Saksa ülikooli noaründaja toimetati psühhiaatriahaiglasse

Ohvrite seas oli ülikoolis konverentsil osalenud 30-aastane dotsent, kes on kriitilises seisundis ja kelle arstid kardavad halvimat.

«Arstid on kaotanud lootuse, et ta taastub,» ütles prokuratuuri kõneisik.

Kaks teist ohvrit – 22-aastane mees ja sama vana naine – said kergemalt kannatada, lisas Kruse.

Kahtlusalune, kes oli Hammi linnas asuva ülikooli õpilane, ütles rünnaku järel, et tundis end ohustatuna ühest tudengite rühmast, kes tahtvat teda «hävitada».

Kruse sõnul on võimalik, et ründaja kannatab paranoilise skisofreenia ja hallutsinatsioonide all ning ta olevat vaimse tervise probleemide tõttu ravi saanud varemgi.