USA-s nõudsid tuhanded relvavägivalla ohjeldamist

Mais leidis USA-s aset kaks ohvriterohket tulistamist. Neist üks oli Texase algkoolis, kus sai surma 19 last ja kaks õpetajat, ning teine New Yorgi ostukeskuses, kus tapeti kümme mustanahalist inimest. Mõlemad tulistamised aitasid kaasa suurkogunemise kokkukutsumisele, mille korraldas ühendus March For Our Lives (i.k. - marssige meie elude eest).