Donetski võimud välisvõitlejate surmanuhtlust ei tühistanud

Boris Johnsoni pressiesindaja ütles, et Briti valitsusjuht on šokeeritud surmanuhtlustest, mis määrati brittidele Aiden Aslinile, Shaun Pinnerile ja marokolasele Brahim Saadunile.

See on selge, et nad olid Ukraina relvajõudude liikmed ja on seega sõjavangid ning mitte palgasõdurid, nagu Donetski separatistid väidavad, ütles pressiesindaja.