Soomes avatakse uusi vastuvõtukeskuseid

Pärast Venemaa kallaletungi Ukrainale, on Soomest ajutist kaitset taotlenud enam kui 27 000 Ukraina kodaniku. Hetkel Soomes elavate ukrainlaste täpset arvu teada ei ole, kuna on võimalik, et osa Soome turistidena tulnud ukrainlastest on oma teekonda jätkanud.