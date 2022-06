IGOR TARO UKRAINA PÄEVIK ⟩ Putini silmis lahendatakse territoriaalküsimused ühel põhimõttel

Donetski rindelõik on oluliste muutusteta. Donetski linn on saanud eelmistel päevadel ukraina suurtükiväe tabamusi, mida seal polnud nn. «erioperatsiooni» alguseni kuus aastat juhtunud. Nüüd siis on Putin andnud võimaluse Donetskil taas saada rindelinnaks.

Peamine tegevus Donetksi lähistel on enamasti loodes asuva Avdiivka tööstuslinna suunal ning lõunas Marjinka ümbruses. Jääb mulje, et sealsed pealetungid korraldatakse lihtsalt «linnukese» pärast, et saaks ülemustele raporteerida - tehtud. Reaalseid tulemusi on seal veebruari alguest väga napilt ja vene okupantide vähene edasiliikumine seiskunud.

Zaporižžja suunal oli tulelööke rindeasulatele ja kolm peamist - Kamjanske, Orihhiv ja Guljaipole kandis. Need on nagu kolmainsus sealkandis - söögi alla ja söögi peale lastakse. Vahest korraldavad ukrainlased ka midagi vastu ja seekord võeti priskem sihtmärk Pologõ asulas mingi logistikakeskuse ja moona- ning kütuselao näol.

Hersoni oblasti piirkonnas on välja kujunenud neli põhisuunda, kust arvatavasti ukrainlased üritavad vene okupante survestada ja seetõttu on seal märkata ka tihedat tuletegevust. See on loomulikult Mõkolaivi-Hersoni otsetee, kus lahingutegevus käib 10-15 km kaugusel Tšornobajivkast, mis on Hersoni serval.



Kiselivka ja Blagodatne vahel on seal midagi toimumas. Siis on mereäärne suund Aleksandrovka poolt. Hersonist 40 km kirdes Snigurivka ümbruses, kus on ümberkaudseid külasid pidevalt pommitatud ning Velõka Aleksandrovka poolt sealt omakorda 30 km kirdes.



Seega on Hersoni linn praktiliselt Ukraina suurtükitule laskeulatuses, kuigi ei ole ette näha, et ukrainlased hakkaksid ajutiselt okupeeritud linna pommitama. Pigem otsitakse neid logistikakeskusi ja koondumisalasid ümbruses.



Ukrainlased hoiavad Hersoni oblastis võimutsevaid okupante igal juhul pinges, kuigi sarnaselt Harkovi oblastile pole üldse selge, millal ja kui kiiresti asjad arenema hakkavad.