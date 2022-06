Macroni enamus on esimese valimisvooru järel kahtluse all

Neli uuringufirmat prognoosis, et Ensable saab teises otsustavas voorus alamkojas 225-295 saadikukohta, mis tähendab, et liit ei pruugi saada enamust.

«Meil on ees nädal, kus tuleb valijaid mobiliseerida. Üks nädal, et veenda, üks nädal, et saavutada veenvat ja kindlat enamust,» ütles peaminister Elizabeth Borne ajakirjanikele.