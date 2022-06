Kasjanov: Ukraina sõda võib kesta kaks aastat

Kasjanov, kes oli Vene peaminister aastatel 2000-2004, ütles usutluses, et ei kujutanud ka kõige hullemates õudusunenägudes ette, et tema endine ülemus võib päästa Ukrainas valla täiemahulise sõja.

64-aastane ekspeaminister tunnistas, et ei uskunud sõjaeelsetel nädalatel, et Venemaa Ukrainale kallale tungib. Kasjanovi sõnul mõistis ta, et Putin ei blufi, alles siis, kui Putin kutsus kolm päeva enne sissetungi riigi juhtkonna teatraalsele nõupidamisele.

«Venemaa Julgeolekunõukogu istungit nähes sain aru: jah, sõda tuleb,» ütles Kasjanov.

Ekspeaministri sõnul on tal tunne, et Putin ei mõtle enam selgelt. «Tunnen neid inimesi ja neid vaadates nägin, et Putin on reaalsusest eemaldunud. Mitte meditsiinilises, vaid poliitilises mõttes,» ütles Kasjanov. «Mina tundsin teistsugust Putinit.»

Pärast peaministri kohalt tagandamist ühines Kasjanov opositsiooniga ja temast sai üks Kremli teravamaid kriitikuid.

Ta juhib praegu Rahvavabaduse parteid ehk teise nimega Parnas.

Kasjanovi sõnul on oktoobris 70-aastaseks saav endine KGB agent Putin viimase 20 aasta jooksul suutnud üles ehitada karistamatusel ja hirmul põhineva süsteemi.

«Süsteem on Putini kui riigipea julgustusel hakanud toimima isegi küünilisemalt ja julmemalt kui Nõukogude Liidu lõppfaasis,» ütles ta.

«Sisuliselt on see KGB süsteem, mis põhineb täielikul seadusetusel. Selge on see, et nad ei oota mingit karistust.»