Iraan: kõik tuumaprogrammis rakendatud meetmed on tagasipööratavad

«Kui kokkulepe homme Viinis lõpule viiakse, on kõik Iraani rakendatud meetmed tehniliselt tagasipööratavad,» ütles Iraani välisministeeriumi kõneisik Saeed Khatibzadeh.

Iraan teatas kolmapäeval, et ühendas oma tuumaobjektil lahti osa ÜRO tuumaagentuuri seirekaameratest. Teheran teatas sammust pärast seda, kui Rahvusvahelise Aatomienergiaagentuuri (IAEA) direktorite nõukogu taunis islamivabariigi vähest koostööd.

IAEA juht Rafael Grossi ütles neljapäeval, et tuumaagentuuri andmetel on 27 kaamerat ära viidud ja umbes 40 alles. Grossi hoiatas, et samm võib anda «saatusliku hoobi» läbirääkimistele 2015. aasta tuumaleppe taaselustamiseks.