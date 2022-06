Venemaa varastab organiseeritult Ukraina rahvusaardeid

«Nüüd on olemas kindlad tõendid, et tegemist on sihipärase Venemaa-poolse sammuga, mille sihtmärgiks on konkreetsed ehteid,» ütles Ameerika antropoloog Brian Daniels.

Vargused on keskendunud hinnalistele sküütide kullale. Need on kõrge väärtusega iidsed filigraansed teosed, mille valmistasid Kesk-Aasia ja Ida-Euroopa piirkonna hõimud.

«On võimalus, et see kõik on osa Ukraina kui eraldiseisva riigi identiteedi kahjustamisest,» lisas Daniels.

Vargused on järgnenud muuseumi kuraatorite ja hooldajate ülekuulamistele. Venemaa katsed leida ja varastada peidetud esemeid okupeeritud Ukraina linnades on muutumas sihikindlamaks, kinnitas Daniels ajalehele the Guardian.

«Me tunneme kasvavat muret muuseumitöötajate ja turvatöötajate pärast, eriti kui nad satuvad Venemaa liinide taha,» ütles Daniels.