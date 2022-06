Sõjas purustatud Mosuli rusude alt avastati tuhandeid aastaid vana iidne linn

​Eelduste kohaselt on tegu Zakhiku linnaga, mis oli aastatel 1600-1260 eKr eksisteerinud Mitanni riigi üks tähtsamaid keskuseid. Nimelt avastati pea 3400 aasta vanusest linnast suured hooned koos müüride ning tornidega, mitmekorruseline laohoone ning saviümbristesse pakitud kiilkirjatahvlid, mis kõik on võrdlemisi hästi säilinud.

Kaevamisi rahastanud Freiburgi ülikooli arheoloogiadotsent Ivana Puljiz sõnas The Timesi vahendusel, et hiiglaslik avastatud hoone on eriti oluline, kuna selles hoiti ilmselt suurtes kogustes kaupu, mis oli sinna toodud tõenäoliselt tänapäeva Türgist kuni Iraanini ulatunud Mitannide riigi igast nurgast