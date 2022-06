Macron kutsus suurendama kaitse-eelarvet

Macron ütles relvamessil Eurosatory, et Euroopa vajab hoopis suuremat kaitsetööstust, et mitte sõltuda mujal asuvatest tarnijatest.

«Alates Venemaa sissetungist Ukrainasse veebruaris astus Prantsusmaa sõjamajandusse ja usun, et jääme sinna pikaks ajaks,» ütles Macron.

President lisas, et on teinud kaitseministeeriumile ja relvajõudude staabiülematele ülesandeks kohandada kaitsekulutuste raamplaan uue geopoliitilise olukorraga, et «võimalused vastaksid ohtudele».