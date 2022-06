Kariņš: NATO idatiiva tugevdamise vajadusest tuleb rääkida kogu aeg

Kariņš kohtus esmaspäeval Madridis Hispaania peaministri Pedro Sánchezega, et arutada NATO kohaloleku tugevdamist Baltimaades ning teisipäeval arutab ta seda küsimust Haagis eeloleva NATO tippkohtumise kontekstis alliansi peasekretäri ja mitme NATO riigijuhiga.

Kariņši sõnul on oluline, et ametivendadel oleks samasugune arusaam vajadusest tugevdada Baltimaade julgeolekut ning seda on võimalik saavutada vaid läbirääkimiste, pidevate selgituste ja meeldetuletuste kaudu.

«Kõigepealt tuleb meeles pidada, et meid huvitab kõige rohkem Balti riikide ja Läti julgeolek ning miski ei juhtu iseenesest. Kõik, mis seni on juhtunud, on paljude inimeste pika töö tulemus,» ütles peaminister.

Küsimusele, millised need saavutused on ja millised need veel olema peaksid, märkis peaminister hiljutisi otsuseid tugevdada Balti regiooni kaitsevõimet oluliselt suurema NATO väe kohalolekuga. Lisaks peaks see olema NATO kui terviku plaanides, mitte ainult konkreetsete kahepoolsete läbirääkimiste tulemus, lisas valitsusjuht.