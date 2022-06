Paavst: Venemaa kallaletung Ukrainale oli ehk NATO provotseeritud

«Me näeme jõhkrust ja metsikust, millega peavad seda sõda sõdurid, peamiselt palgasõdurid, keda venelased kasutavad,» ütles katoliku kiriku pea ja nimetas ukranlasi vapraks rahvaks.

«Oht peitub aga selles, et me näeme ainult seda, mis on koletu, aga me ei näe kogu draamat, mis rullub lahti selle sõja taga, mis on võibolla mingil moel kas provotseeritud või mitte ära hoitud,» lisas ta.

Paavst on Ukraina sõja korduvalt hukka mõistnud, aga talle on pahaks pandud, et ta ei ole süüdistanud selles Vene presidenti Vladimir Putinit.

«Siin ei ole abstraktselt metafüüsilisi häid ja halbu,» ütles Franciscus mais vestluses jesuiitliku meedia toimetajatega. Usutlus ilmus teisipäeval jesuiitide ajakirjas Civiltà Cattolica.

«Midagi üleilmset on esile kerkimas ja selle elemendid on üksteisega tihedalt läbi põimunud.»

Putinit ei saa käsitleda lihtsalt «kurja hundi» ja Läänt Punamütsikesena, leiab paavst.

Franciscus viitas ühele nimetuks jäänud riigpeale, kes olevat mitu kuud enne 24. veebruari sissetungi talle öelnud, et on NATO liikumise pärast suures mures ja et allianss «haugub Venemaa väravas».

Paavst rääkis sama juttu sõja võimalikest põhjustest ka mais ühes usutluses, öeldes, et Kremli viha tekkimisele võis kaasa aidata «NATO haukumine Venemaa ukse ees».

Tookord tuli kirikupeal tõrjuda väiteid, et toetab Putinit.

«Mõned võivad mulle öelda, et ma olen Putini-meelne. Ei, ma ei ole. Seda öelda oleks lihtsustav ja vale,» ütles paavst tookord.