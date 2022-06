Navalnõi viidi range režiimiga karistuskolooniasse

Vene võimud ei ole Navalnõi uut kinnipidamiskohta avalikustanud, aga arvatakse, et seal on karmimad tingimused kui Pokrovi vanglas, kus teda seni peeti.

«Tema teise kolooniasse üleviimise probleem ei ole ainult see, et rangete julgeolekumeetmetega koloonia on palju hirmsam,» ütles Navalnõi pressiesindaja Kira Jarmõš Twitteris.

«Nii kaua kui me ei tea, kus Aleksei on, on ta üks ühe vastu süsteemiga, mis on juba üritanud teda tappa, nii et meie ülesanne on tema asukoht võimalikult ruttu välja selgitada.»