Venemaa kandis musta nimekirja 49 ÜK kodanikku

«Nimekirja kantud Briti ajakirjanikud on seotud teadliku vale ja ühepoolse informatsiooni levitamisega Venemaa ning Ukrainas ja Donbassis toimuva kohta,» teatas Vene välisministeerium avalduses. Ajakirjanikest said sisenemiskeelu Venemaale sealjuures Shaun Walker The Guardianist, Gideon Rachman The Financial Timesist ja poliitkommentaator Mark Galeotti.