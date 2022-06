Soome peaminister kardab NATO-kõneluste hangumist

Soome ja Rootsi esitasid NATO-ga liitumise taotlused mais, pärast Venemaa kallaletungi Ukrainale. Liitumisleppe peavad aga heaks kiitma kõik 30 praegust liikmesriiki, Türgi aga on asunud protsessi blokeerima.

«Minu arvates on praeguses etapis väga tähtis edasi minna. Kui me ei lahenda neid probleeme enne Madridi, on oht, et olukord hangub,» ütles Marin 28. juuni tippkohtumisest rääkides.

«Me ei tea, kui kauaks, aga see võib mõneks ajaks hanguda,» ütles Soome peaminister Rootsit külastades ajakirjanikele.

Ankara süüdistab kahte Põhjamaad terroristlikuks kuulutatud Kurdistani Töölispartei (PKK) liikmetele varjupaiga andmises.

Marin kinnitas, et Türgi muresid võetakse tõsiselt ja Soome soovib neid lahendada, «ja kui on mingeid arusaamatusi, need parandada». Samas märkis ta, et Türgi on varem öelnud, et tervitab Soome ja Rootsi NATO-ga ühinemist, kuid pärast taotluste esitamist, muutis ta äkki kurssi.

«Muidugi võtame me kõiki neid probleeme väga tõsiselt ja peame kõnelusi, aga ma arvan, et ka Türgi kohus on püüda lahendusi leida,» sõnas Marin.

NATO peasekretär Jens Stoltenberg ütles esmaspäeval Stockholmi külastades, et allianss teeb kõvasti ja aktiivselt tööd võimalikult ruttu Türgi muredele lahenduse leidmiseks.