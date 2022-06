Ühes ELi pealinnas tähendas Vene päev ka tänavu rõõmupidu

Uuriv ajakirjanik Stelios Orphanides märgib, et hoolimata sellest, et Küpros iseseisvus 1960. aastal kolme NATO maa – Kreeka, Türgi ja Ühendkuningriigi – kokkuleppe tulemusel ning astus 2004. aastal ELi, on saareriik alati olnud mingit pidi NSVLi või Venemaa poolel.