Zelenskõi: Donbassi lahingute tulemus näitab kätte sõja suuna

«Donbassis vastu pidamine on ülimalt oluline. Donbass on võti, millega otsustatakse, kes domineerib lähinädalatel,» ütles Zelenskõi Telegramis oma igapäevases pöördumises ukrainlaste poole.

Vene vägi on liikunud edasi Donbassis ja kontrollib enamikku Luhanski oblastist, sealjuures on eriti ägedad lahingud käimas Sjevjerodonetski linnas, mis on suurim Ukraina kontrolli all olev Luhanski linn.