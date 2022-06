Uuring: üha rohkem inimesi väldib uudiseid kui liiga depressiivset

COVID-19 pandeemia, Vene-Ukraina sõda ja eluasemekriis lisaks muule negatiivsele on viinud inimesed eemale uudistest, näitab Briti uurimisrühma küsitlus.

Kokku 46 riigis 93 000 küsitletava seas läbi viidud uuring leidis, et aktiivselt uudiseid vältivate inimeste arv oli alates 2017. aastast tõusnud 29 protsendilt 38 peale.

Mõnes riigis on need näitajad koguni kahekordistunud, teiste hulgas Brasiilias ja Suurbritannias, vastavalt 54 ja 46 protsenti.

Eriti noored peavad uudiseid masendavaks, ehkki peamine põhjus uudiste vältimise juures on nende korduvus, eriti mis puudutab koroonakriisi või poliitikat.

Suur osa noortest ütles veel, et peab uudiseid raskesti mõistetavaiks.

Uuringu juhtivautor Nic Newman ütles, et uuringu järeldused on eriti keerulised uudiste tööstusele.

Tema sõnul on just poliitilised kriisid, rahvusvahelised konfliktid ja üleilmne pandeemia see, mis tundub inimesi uudiste juurest pelutavat.