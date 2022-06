POSTIMEES UKRAINAS ⟩ Sumõ kuberner: üle Vene piiri tulistamisele on keeld

«Me ei vasta teisele poolele, see on meie kõrgema juhtkonna otsus,» ütles Žõvõtskõi (39), kes sai Sumõ kuberneriks aasta tagasi. Enne seda töötas ta Ukraina infrastruktuuriministri asetäitjana.

Fotodel võtab Sumõ kuberner vastu Eestist toodetud kuulivesti plaate, mida Eesti abistajad saatsid Sumõ oblasti territoriaalkaitse (meie mõistes kaitseliit) üksustele. Foto: Jaanus Piirsalu

Kiievist 300 kilomeetrit kirdesse jääv Sumõ on kõige pikema Venemaa-piiriga Ukraina oblast, neil on 564 kilomeetrit piiri vaenlasega (võrdluseks Eesti-Vene piir on 333 km). 24. veebruraril alanud sõja esimesel kuul vallutasid Vene väed peaaegu kogu Sumõ oblasti. Ukraina väed vabastasid kogu oblasti kaks kuud tagasi.

Sellest ajast alates on Venemaa Žõvõtskõi sõnul praktiliselt iga päev tulistanud oblastit üle piiri miinipildujatest kuni raskesuurtükkideni.

«Kogu selle aja jooksul on tulistatud 10-15 kilomeetri kaugusel piirist asuvaid külasid, ainult lihavõtete suure reedel oli vaikne päev,» ütles kuberner, kelle sõnul on nendes pommitamistes hukkunud neli inimest.

Vene meedia väitel on Ukraina vastanud omapoolse tulega teiselpool piiri asuva Kurski oblasti asulate pihta. Kuberneri väitel on need Venemaa enda provokatsioon. «Me teame, et nad evakueerivad teisel pool piiri asuvatest küladest inimesed ning siis ise tulistavad neid külasid.

Me kuuleme, kuidas teiselt poolt piiri on (raskerelvade) väljatulistamine ning kuuleme, kuidas mürsud langevad samuti teisel poole piiri,» rääkis Sumõ kuberner. «Vene propagandameedia väidab pärast, et need oli ukrainlased, kes tulistavad meie külasid.»