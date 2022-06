IGOR TARO UKRAINA PÄEVIK ⟩ Lukašenka täidab oma manöövritega Putini ülesannet

Räägitakse, et seltsimeest on kahtlustatud eelarvevahendite suuremahulises riisumises ning see võiski saada poole valikul otsustavaks, kuna vene poolel ju seda pahaks ei pandaks.

Sjeverodonetskis kestab kriitiline olukord, kuna sillad on puru ning Vene okupandid tegelevad linna ja tööstuspiirkonna taristu purustamisega. Selleks, et muuta kaitsjate olukorda keerulisemaks, muudetakse rusudeks kõikvõimalikud betoonrajatised - kortermajad, muud hooned, mis võivad kaitset pakkuda.

Selle ala üks võtmekohti on kindlasti Metjolkino küla otse linna külje all kagus. Seal on muidugi neid külasid veel, aga just Metjolkino on kõige suurema venelaste surve all ning sealt ilmselt sooviksid nad linna ja kõrvalasuvat «mulli» eraldama hakata.