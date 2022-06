Antisemiitlikust politseinikust lahtisaamine maksis linnale poolteist miljonit dollarit

«Kuigi on häiriv, et isik, kes kõrgendas ja austas natside kujundeid ja tiitleid ning viskas holokausti üle nalja, saab 1,52 miljoni dollari suuruse kokkuleppe, teame, et Kenti linnal olid piiratud võimalused. Usume, et nad töötasid parima võimaliku tulemuse saavutamiseks, tagades, et Kammerzell ei naase oma õiguskaitseametniku rolli,» vahendas the Guardian Seattle'i juudi föderatsiooni kommentaari.