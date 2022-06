Majanduskriisis Pakistan: palun jooge vähem teed

«Tee, mida impordime, imporditakse laenu eest,» ütles Iqbal ja lisas, et ettevõtted peaksid elektri säästmiseks ka varem sulgema.

Majandusliku keerukuse vaatluskeskuse andmetel on 220 miljoni elanikuga Lõuna-Aasia riik maailma suurim tee importija, ostes 2020. aastal enam kui 640 miljoni dollari väärtuses.

Pakistan on juba kuid seisnud silmitsi tõsiste majandusprobleemidega, mis on viinud toiduainete, gaasi ja nafta hinnatõusuni.

Paljud Pakistanis hakkasid sotsiaalmeedias Iqbali palvet naeruvääristama, öeldes, et tee tarbimise vähendamine ei leevendaks riigi majanduslikke hädasid.

«Keelasime eelmisel kuul mittevajalike ja luksuskaupade impordi, et kontrollida inflatsiooni, stabiliseerida välisvaluutareserve, tugevdada majandust ja vähendada riigi sõltuvust impordist», kirjeldas teabeminister Marriyum Aurangzeb 19. mail pressikonverentsil Pakistani meetmeid kriisiga tegelemiseks.

Mai lõpus tühistas valitsus kütusehindade ülempiiri – see on tingimus, et Rahvusvahelise Valuutafondiga (IMF) sõlmitud päästelepe kauaks peatunud saaks jätkuda.