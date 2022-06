USA kehtestas sanktsioonid Vene ja Rootsi paremäärmuslastele

Välisministeerium nimetas kolmapäeval terroristiks ka rootslase Anton Thulini, kes väidetavalt sõitis Peterburi, et selle Vene rühmituse käe all sõjalist koolitust saada.

Ševtšuk on käinud USA-s ja Euroopas, et ühendada paremäärmuslasi, Žutškovski on aga kasutanud sotsiaalmeediat ja online-maksesüsteeme, et osta Ukrainas asuvatele Vene vägedele sõjavarustust, teatas rahandusministeerium.