KOHALIK VAADE ⟩ Leedu Watergate, mida ei toimunud

Lugu võib kõlada nagu dramaatiline poliitiline põnevik: peaminister arutamas telefoni teel potentsiaalselt korruptiivset tehingut kohaliku oligarhi, piirilinna meeriga. Kõike seda kuulavad salaja pealt uurijad. Asi saab avalikuks. Kuid selgub, et tegelikult ei olegi korruptsiooni. Mida jääb üle poliitikul, kelle maine on kaalul? Ta läheb kohtusse, kuid kaotab. Kuidas on see võimalik?