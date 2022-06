Välismaailmast saabunud sõnumite järgi võib tõdeda, et Ukraina tegelikult vajadused on liitlastel selged - tagasipeegelduses on mainitud laevatõrjeraketid, pikamaa raskerelvad ning soomustehnika. Midagi sellest on taas lubatud peagi juurde anda, kuigi kogused mikroskoopilised.