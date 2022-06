Kuberner: Sjeverodonetskis on lõksus 10 000 tsiviilelanikku

«100 000 elanikust umbes 10 000 on veel seal,» kirjutas Luhanski oblasti kuberner Serhi Haidai suhtlusvõrgustikus Telegram. Ta lisas, et Kiievi armee hoiab vaenlast tagasi nii palju kui võimalik.

«Pea neli kuud on nad Sjeverodonetski kontrollimisest unistanud... ja neile ei lähe korda ohvrite arv,» ütles Haidai.

Ta märkis, et Vene armee kaotab sadu võitlejaid, leiab reserve ja jätkab Sjeverodonetski hävitamist.

Sjeverodonetsk on suurim Luhanski oblasti linn, mis on endiselt ukrainlaste kätes ning see on olnud mitu nädalat turmtule all.

Hävitatud on kolm silda, mis ühendavad linna üle jõe asuva Lõssõtšanskiga, mis on samuti Ukraina kontroll all.

Linna vallutamine lubaks Vene vägedel pealetungis Donbassile edasi liikuda.

Ukraina võimude teatel on sajad tsiviilelanikud varjunud Azoti keemiatehasesse, mis on vaenlase pideva tule all.