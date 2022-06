Itaalias viidi läbi esimene abistatud enesetapp

Enesetapule kaasa aitamine on Itaalias tehniliselt seadusega keelatud ning selle eest võib 5-12 aastaks vangi minna.

Konstitutsioonikohus otsustas aga 2019. aastal, et alati ei ole see kuritegu, kui aidatakse inimest, kelle kannatused on talumatud, kuid ta suudab ise otsuseid langetada.