«Mul pole aega oodata, mul on juba iga päev arvel,» ütles Tihhon, kes on üks vanimaid Ukraina sõdureid rindel. «Pataljoni ülem aga ei taha saata. Muidugi ma saan aru, et see on nooremate meeste töö,» lisas ta ja müksas naerdes kõrval seisnud 65-aastast sõdurit kutsungiga Kent. Mõlemad on pärit Lääne-Ukrainast ning OUNi üksuse veteranid, nad on sõdinud vaheaegadega juba alates Donbassi sõjast, 2014. aastast.