Möödunud aasta jaanuarikuist rünnakut Ameerika Ühendriikide Kapitooliumile uuriva komitee teisest istungist jäi kõlama tõdemus: Donald Trump kutsus üles presidendivalimiste tulemust tühistama, olgugi et tema liitlased korrutasid, et tegu on ebaseaduslik.