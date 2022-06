AK ⟩ Poltava vaim kummitab Kremlis ja Putini idée fixe

Diktaator Putin võrdles end Peeter I-ga, mis tekitas vastukaja nii Venemaal kui ka läänemaailmas. See polnud juhuslik valik. «Harrastusajaloolane» Putin armastab tõlgendada ajalugu endale kasulikul viisil, valetades ja manipuleerides faktidega. Ta on ka varem «tuginenud» tuntud ajaloolistele isikutele Vene ajaloost.

Ükskord võrdles Putin end Ivan Julmaga, väites, et tal on raskem Vene riiki valitseda kui Ivan Julmal. Kui 2014. a Venemaa annekteeris Krimmi, tõmbas Putin paralleele Katariina Suurega, kes 1783. aastal vallutas Krimmi. Pärast Krimmi annekteerimist esines Putin 18. märtsil 2014 riigiduuma ja föderatsiooninõukogu liikmete ees kõnega, öeldes: «Krimmis asuvad Vene sõdurite hauad, kelle vapruse abil oli Krimm 1783. aastal võetud Vene suurriigi koosseisu.» Nüüd siis võrdleb Putin end Peeter I-ga. Tekib küsimus: kes on järgmine ajalooline isik võrdlemiseks? Stalin?