AK INTERVJUU ⟩ Moskva majandusekspert: sõda saab peatada ainult sõjaga

Esimesed märgid [probleemidest] on tõepoolest olemas, aga need pole niivõrd märgatavad. Inimeste elus, kes elavad väljaspool suurlinnu ega kasuta eriti midagi [läänest] imporditavat, pole suurt midagi muutunud. Aasta alguse inflatsiooni kasv on praegu pidurdunud. (Kui märtsis oli tänavuse inflatsiooni prognoos Venemaal 20 protsenti, siis viimastel nädalatel on ametlikult toimunud väike deflatsioon ning aastase inflatsiooni prognoos on 17 protsenti – J. P.) Linnaelanikel on rohkem [muutusi] näha, aga need pole eriti tuntavad. Toidupoodides on terved riiulid kinni pandud. Vähenenud on sortimendi hulk, mis on praegu [toidupoodides] kättesaadav. Mina olen näinud sellist asja piimatoodete ja juustude letis. Kõvasti on kallinenud autovaruosad. Ma ise tegin hiljuti autole ülevaatust ning tundsin oma nahal, et kõik on mitu korda kallimaks läinud. Osa teenuseid on vähem. Näiteks kinodel on suur probleem, sest pole midagi näidata peale väheste [uute] Vene filmide. Suurtes kinodes on ainult neli-viis seanssi päevas. (Kõik Ameerika suuremad ja Euroopa filmitootjad on kuulutanud Venemaale boikoti, lisaks Vene filmidele näidatakse seal kinodes uuesti vanu USA kassafilme – J. P.)