Briti valitsus rahuldas Assange'i USA-le väljaandmise taotluse

Assange'il on 14 päeva aega otsus edasi kaevata.

Assange'i toetajad on korraldanud korduvalt meeleavaldusi tema väljaandmise vastu. Tema eest on palunud abikaasa Stella, kellega Assange sai kaks last aastatel, mil ta redutas väljaandmise vältimiseks Ecuadori Londoni saatkonnas.