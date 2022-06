35 teismelist tüdrukut päästeti Nigeeria beebitehasest, kus neid kasutati seksorjadena

Varasemate kannatanute kogemus

Juba järgmisel päeval pakkisid tüdrukud oma asjad ning valmistusid lahkumiseks: «Olime mõlemad Enugusse reisimise üle väga põnevil. Olime neli aastat nii palju kannatanud ja olime õnnelikud, et saame minna kuhugi uude kohta, et alustada uut elu.»

«Kompleksis oli kaks kolmetoalist korterit, mis olid täis noori tüdrukuid, kellest mõned olid rasedad,» meenutab Miriam. «Tädi Kiki ütles, et see on koht, kus me töötame.»