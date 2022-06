Putini sõnul ei ole Vene sõda Ukrainas inflatsiooni põhjustanud

See mis toimub ei ole viimaste kuude tagajärg, veel vähem Donbassis läbiviidava Vene sõjalise erioperatsiooni tagajärg," ütles Putin, viidates peamiselt venekeelsele regioonile Ida-Ukrainas.

«Hinnakasv, inflatsioon, probleemid toiduga, kütusehinnad ... on praeguse USA valitsuse ja Euroopa bürokraatia ning majanduspoliitika süsteemsete vigade tagajärg,» pajatas Putin Peterburis Rahvusvahelisel Majandusfoorumil.

Moskva sõjaoperatsioon on Putini sõnutsi lääneriikidele «õlekõrs, mis lubab neil süü enda valearvestustelt teiste, antud juhul Venemaa kaela lükata.»

USA ja Euroopa riigid on silmitsi üha kiireneva inflatsiooniga, mida veab kütuse hinnakasv.

Putini sõnul on kõrgeid energiahindasid «nähtud mullu kolmandast kvartalist saati, ammu enne meie operatsiooni algust Donbassis» ning ka selle põhjus on Euroopa «läbikukkunud energiapoliitika.»

Moskva algatatud sõda ja sellega kaasnenud enneolematud majandussanktsioonid on häirinud teravilja ja muude kaupade eksporti Venemaalt ja Ukrainast, tõstes ka toiduhinda.

Putin ütles, et toidu ja väetise nappus «ähvardab näljaga peamiselt kõige vaesemaid riike ja see on täielikult USA administratsiooni ja Euroopa südametunnistusel.»