Zelenskõi: Ukraina on teinud tänu USA-le rindel edusamme

«Üldiselt oli nädal Ukraina jaoks maksimaalselt kasulik – paljudes valdkondades. Ja täna tahan tänada ka USA presidenti Bidenit selle eest, et Ameerika toetus Ukrainale kasvab iga nädal. Sel nädalal on meil rindel kaalukaid tulemusi – just tänu USA toetusele,» märkis Zelenskõi.