Soome, Rootsi, Türgi ja NATO esindajad kohtuvad Brüsselis

NATO esindaja ütles reedel Rootsi uudisteagentuurile TT ja ringhäälingule SVT, et kohtumisel arutatakse Türgi julgeolekumuresid, et Soome ja Rootsi liitumistaotlustega saaks edasi liikuda.

Türgi on süüdistanud Rootsit ja Soomet muu hulgas semutsemises separatistliku Kurdi Töölisparteiga (PKK), mida Euroopa Liit määratleb terroristliku organisatsioonina.

Türgi on seadnud Rootsi ja Soome NATO-taotluse heakskiitmise tingimuseks rea nõudeid.

Stoltenberg ütles neljapäeval, et Rootsi-Soome liikmesustaotluse lahendamise kallal tehakse kõvasti tööd ja ta loodab, et see sünnib võimalikult kiiresti.